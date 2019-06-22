22 Haziran 2019, Cumartesi
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Anadolu Efes'te Ergin Ataman şoku! Takımı şampiyon yaptı ama...
Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko arasında oynanan şampiyonluk mücadelesinde dikkat çeken enstantaneler vardı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın olay görüntüsüydü. İşte tarihi maça damga vuran o detay:
Giriş Tarihi: 22.06.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 12:02
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