22 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Anadolu Efes'te Ergin Ataman şoku! Takımı şampiyon yaptı ama...

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'de Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko arasında oynanan şampiyonluk mücadelesinde dikkat çeken enstantaneler vardı. Bunlardan en çok dikkat çekeni ise Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın olay görüntüsüydü. İşte tarihi maça damga vuran o detay:

Giriş Tarihi: 22.06.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 22.06.2019 12:02
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Anadolu Efes'te Ergin Ataman şoku! Takımı şampiyon yaptı ama...

Fenerbahçe taraftarları, Sinan Erdem'deki mücadelede tribün cezası dolayısıyla yer alamayacaktı; fakat TBF'den yapılan açıklama sonrasında bu ceza ertelendi.

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Anadolu Efes'te Ergin Ataman şoku! Takımı şampiyon yaptı ama...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko karşılaşmasına sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

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Anadolu Efes'te Ergin Ataman şoku! Takımı şampiyon yaptı ama...

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off serisi 7. maçında sarı-lacivertli taraftarlar salonda kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.

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Anadolu Efes'te Ergin Ataman şoku! Takımı şampiyon yaptı ama...

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarların deplasman yasağının ertelenmesiyle satışa sunulan biletleri 22 dakikada tükettiği öğrenildi.

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Anadolu Efes'te Ergin Ataman şoku! Takımı şampiyon yaptı ama...

Taraftarların gücünü arkasına almak isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seyircilerin arasına girerek onlarla bir konuşma yaptı ve fotoğraf çekildi.

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