22 Haziran 2019, Cumartesi

BASKETBOL

Anadolu Efes'te Brock Motum ile yollar ayrıldı

A. Efes'te Brock Motum ile yollar ayrıldı
BASKETBOL
Giriş Tarihi: 22.06.2019

’nde şampiyonluğunu ilan eden 'de  ile yollar ayrıldı.

final serisinde Fenerbahçe Beko karşısında 4-3 kazanarak 14'üncü şampiyonluğunu ilan eden lAnadolu Efes'de, 2017-18 sezonunda Litvanya ekibi 'tan takıma katılan Avustralyalı Motum ile yollar ayrıldı. 'ten yapılan açıklamada, "Tüm emeklerin ve mücadeleci karakterin için teşekkürler Brock! Yeni takımında başarılar" ifadeleri kullanıldı.

Motum, bu ligde forma giydiği 31 mücadelede 6.5 sayı, 1.8 ribaund ve 0.4 asist ortalamasıyla lacivert-beyazlılara katkı sağladı. Motum, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de 15 maçta 17.6'lık sayı ortalaması yaptı.



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