Anadolu Efes'te Brock Motum ile yollar ayrıldı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko karşısında 4-3 kazanarak 14'üncü şampiyonluğunu ilan eden lAnadolu Efes'de, 2017-18 sezonunda Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'tan takıma katılan Avustralyalı Motum ile yollar ayrıldı. Anadolu Efes'ten yapılan açıklamada, "Tüm emeklerin ve mücadeleci karakterin için teşekkürler Brock! Yeni takımında başarılar" ifadeleri kullanıldı.

Motum, bu ligde forma giydiği 31 mücadelede 6.5 sayı, 1.8 ribaund ve 0.4 asist ortalamasıyla lacivert-beyazlılara katkı sağladı. Motum, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde de 15 maçta 17.6'lık sayı ortalaması yaptı.



