Anadolu Efes 89 - 74 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

Tahincicioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonu belli oldu. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, 3-3’lük eşitlik sonrası play off final serisi 7. ve son maçında karşı karşıya geldi.. Anadolu Efes mücadeleden 89-74 galip ayrılarak 9 yıl aradan sonra şampiyon oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7'nci ve son maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 mağlup ederek seride durumu 4-3'e getirdi ve 10 yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaştı. Anadolu Efes bu şampiyonlukla birlikte Türkiye liglerinde 14'üncü kez şampiyon oldu.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya Anadolu Efes; Larkin, Micic, Simon, Moerman ve Dunston beşiyle başladı. Fenerbahçe Beko ise parkeye; Sloukas, Ali Muhammed, Melih Mahmutoğlu, Kalinic ve Melli beşiyle çıktı.



Karşılaşmanın ilk sayıları, Melli'nin serbest atış çizgisinden bulduğu 2/2 isabet ile geldi. Anadolu Efes, ilk 5 dakikalık bölümü Larkin'in 7 sayılık performansıyla 11-8 üstün geçti. Periyodun kalan bölümünde hücumda istediği pozisyonları bulan Fenerbahçe Beko, Larkin'in 13 sayılık performansına rağmen çeyreği 23-21 önde kapattı.



İkinci periyot, Guduric'in üç sayılık isabeti ile başladı. Hücumda vites yükselten Anadolu Efes, 15'inci dakikayı 35-31 önde geçmeyi başardı. Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in iyi oyunuyla hücumda sayılar üretmeye devam etti. Ev sahibi ekip, ilk periyotta Dunston'ın 3 faulü bulması nedeniyle ikinci periyotta yıldız oyuncudan yararlanamamasına rağmen soyunma odasına 7 sayı farkla 44-37 önde gitti.



Üçüncü periyot, Sertaç Şanlı'nın basketiyle başladı. Sertaç ve Larkin'in sayılarıyla hücumda ritim bulan Anadolu Efes, 21'inci dakikada farkı 10'a yükseltti: 51-41. İki takımın karşılıklı basketleriyle devam eden bölümün ardından, 26'ncı dakikadaki TV molasına Efes 60-51 üstün girdi. Periyodun sonuna kadar hücumdaki etkili oyununu sürdüren Efes, maçın final bölümüne 11 sayı farkla önde gitti: 69-58.



Final periyodunun ilk basketi, Moerman'ın üçlüğü ile geldi. Fenerbahçe Beko, boş atışlardan istediği sayıları üretemezken, Efes hücumdaki verimliliğini sürdürdü ve 33'üncü dakikayı 14 sayı farkla üstün geçti: 74-60. Mücadelenin kalan bölümünde Fenerbahçe Beko farkı kapatmayı başaramadı ve Anadolu Efes parkeden 89-74 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.



SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil

ANADOLU EFES: Dunston 4, Simon 9, Moerman 8, Micic 20, Larkin 38, Buğrahan Tuncer, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı 10

FENERBAHÇE BEKO: Ali Muhammed 5, Melih Mahmutoğlu 3, Sloukas 21, Melli 10, Kalinic 19, Ahmet Düverioğlu 2, Sinan Güler, Datome 3, Guduric 11

1'İNCİ PERİYOT: 21-23

İLK YARI: 44-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-58

5 FAUL: 32.54 Melli (Fenerbahçe Beko)