Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında RAMS Başakşehir ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE RAMS BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Da Costa.

Fatih Karagümrük: Grbic, Kranevitter, Berkay, Fofana, Larsson, Balkovec, Muhammed, Çağtay, Esgaio, Serginho, Barış.

RAMS BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.