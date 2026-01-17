Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 18. haftasında RAMS Başakşehir ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE RAMS BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI 11'LERİ:
RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Opoku, Operi, Kemen, Umut, Fayzullaev, Shomurodov, Harit, Da Costa.
Fatih Karagümrük: Grbic, Kranevitter, Berkay, Fofana, Larsson, Balkovec, Muhammed, Çağtay, Esgaio, Serginho, Barış.
RAMS BAŞAKŞEHİR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir-Fatih Karagümrük maçı TSİ 17.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.