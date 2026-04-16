Celta Vigo - Freiburg maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final rövanş heyecanı İspanya’da yaşanacak. Celta Vigo, sahasında SC Freiburg karşısında mucize arayacak. UEFA Europa League çeyrek finalinde Alman temsilcisi ilk maçta aldığı 3-0’lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıkarken, Celta Vigo taraftarı önünde tarihi bir geri dönüşe imza atmak istiyor. Mücadele öncesinde yayın bilgileri ve maç saati merak konusu oldu. Futbolseverler, Celta Vigo - Freiburg maçının şifresiz olup olmadığını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya devam ediyor.

Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor! Bundesliga temsilcisi Freiburg, geçen hafta Almanya'da elde ettiği 3-0'lık ezici galibiyetin avantajıyla Balaidos Stadyumu'na konuk oluyor. İspanyol ekibi Celta Vigo ise taraftarı önünde mucizevi bir geri dönüşe imza atarak turu geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Celta Vigo - Freiburg maçı saat kaçta? Celta Vigo maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın yayın detayları ve kritik notlar...

CELTA VIGO - FREIBURG MAÇI SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinin bu önemli randevusu bu akşam oynanacak. Estadio de Balaídos (Vigo, İspanya) Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.45'te başlayacak.

CELTA VIGO - FREIBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa kupası maçı tabii Spor kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Celta Vigo muhtemel 11: Radu, Rodriguez, Aidoo, Alonso, Mingueza, Vecino, Moriba, Carreira, Lopez, Swedberg, Iglesias

Freiburg muhtemel 11: Atubolu, Kubler, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Manzambi, Beste, Suzuki, Grifo, Matanovic

FREIBURG FORMUNUN ZİRVESİNDE: İSPANYA DEPLASMANI ÖNCESİ MORALLER YÜKSEK

Bundesliga'yı 7. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna katılan Freiburg, bu sezon Avrupa arenasında göz dolduruyor. Son 16 turunda Genk'i 5-1 gibi dominant bir skorla eleyen Schuster'in öğrencileri, başarısını Celta Vigo karşısında da sürdürdü. İlk maçta galibiyeti getiren golleri Vincenzo Grifo, Jan-Niklas Beste ve Matthias Ginter kaydetti. Hafta sonu ligde Mainz'ı deplasmanda 1-0 yenen Freiburg, üst üste ikinci kez kalesini gole kapatmayı başardı. Freiburg, 2013-14 sezonundan bu yana ilk kez bir resmi Avrupa mücadelesi için İspanya topraklarına ayak basacak.

CELTA VIGO'NUN ZORLU YOLU VE SAKATLIK KABUSU

Ligi 16. sırada bitirdikten sonra eleme turlarından geçerek buralara kadar gelen Celta Vigo, sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanıyor. Carl Starfelt, Mihailo Ristic, Miguel Roman ve Hugo Alvarez'in bu kritik maçta forma giymesi beklenmiyor. Savunmanın önemli ismi Javi Rodriguez, cezasını tamamlayarak takıma geri dönüyor. Teknik direktör Giraldez'in; Oscar Mingueza, Ilaix Moriba ve Borja Iglesias gibi isimlere ilk 11'de şans vermesi bekleniyor.

