29 Ekim 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Sivasspor 1-2 Maccabi Tel-Aviv | MAÇ SONUCU

Yiğido evinde yıkıldı!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

I Grubu'nda temsilcimiz , sahasında Maccabi Tel-Aviv'e 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Konuk takıma galibiyeti getiren golleri Biton ve Peretz (p) kaydetti.

I Grubu 2. hafta mücadelesinde ile Maccabi Tel-Aviv, Yeni 4 'nda karşı karşıya geldi. İsrail ekibi, temsilcimizi 68. dakikada Dan Biton ve 74. dakikada Don Peretz'in (p) attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Yiğido'nun tek golü ise 55. dakikada Olarenwaju Kayode'den geldi.

Öte yandan temsilcimizde Samba Camara, mücadelenin 66. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla üst üste 2. maçından da mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, son sırada yer aldı. 2'de 2 yapan Maccabi Tel-Aviv ise 6 puanla 2. sırada kendine yer buldu.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci haftasında Maccabi Tel-Aviv'i konuk eden Demir Grup Sivasspor'da , grupta oynadıkları ilk maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Rıza Çalımbay, deplasmanda Villarreal'e 5-3 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Isaac Cofie'nin yerine Claudemir De Souza'ya şans verdi.

Çalımbay, Maccabi Tel-Aviv karşısında Samassa, Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, , Claudemir, Yatabare, Fajr, Gradel ve Kayode'den oluşan 11'i sahaya sürdü.

SİVASSPOR'DA EKSİKLER

Kırmızı-beyazlı ekipte, sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Erdoğan Yeşilyurt, Marcelo Goiano ve maç kadrosunda yer almadı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarında sahasında tarihindeki ilk maça çıktı.

MACCABI TEL-AVIV'DE 3 DEĞİŞİKLİK

İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv'in teknik direktörü Giorgos Donis, grupta Karabağ'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ilk 11'inde üç değişikliğe gitti.

Donis, Karabağ maçında ilk 11'de görev alan Saborit, Golasa ve Cohen'in yerine Sivasspor karşısında Hernandez, Rikan ve Biton'a şans tanıdı.

LOCALARIN YÜZDE 50'Sİ KADAR SEYİRCİ ALINDI

Yeni 4 'ndaki mücadelede maçlarındaki taraftar kuralı geçerli oldu. Buna göre, localara kapasitelerinin yüzde 50'si kadar taraftar alındı.

Demir Grup Sivasspor- mücadelesinde Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Yeni 4 Eylül Stadı'nın maraton tribünlerinin üst kısmına dev Atatürk posteri ve Türk bayrakları asıldı.

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