UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta mücadelesinde Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille sahasında Celtic ile 2-2 berabere kaldı. Maçta 2-0 geriye düşen Lille'in ilk golünü Zeki Çelik kaydederek geri dönüşün fitilini ateşledi.

TSİ 20.55'te başlayan mücadelede Fransız temsilcisi Lille, Stade Pierre-Mauroy'da İskoç ekibi Celtic'i konuk etti.

28 ve 33. dakikalarda Elyounoussi'nin golleriyle geri düşen ev sahibi Lille'de Zeki Çelik 67. dakikada attığı golle takımını ateşledi, 75'te Ikone'nin golüyle maçın skoru belirlendi: 2-2.

Karşılaşmaya Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ilk 11'de sahaya çıkarken Yusuf 83. dakikada yerini Weah'a bıraktı. Maça yedek başlayan Burak Yılmaz ise 64. dakikada David'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından, Lille 4 puana yükselirken Celtic ise gruptaki ilk puanını aldı.

H Grubu'nda gecenin diğer maçında ise AC Milan sahasında Sparta Prag'ı 3-0'lık farklı skorla mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve grupta liderlik koltuğuna yerleşti. Sparta Prag'ın ise puanı bulunmuyor.







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