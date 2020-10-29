29 Ekim 2020, Perşembe

AVRUPA LİGİ

Lille 2-2 Celtic | MAÇ SONUCU | Zeki Çelik attı Lille geri döndü!

Zeki Çelik attı Lille geri döndü!
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 Giriş Tarihi: 29.10.2020

Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta mücadelesinde , ve 'nın formasını giydiği sahasında Celtic ile 2-2 berabere kaldı. Maçta 2-0 geriye düşen Lille'in ilk golünü Zeki Çelik kaydederek geri dönüşün fitilini ateşledi.

TSİ 20.55'te başlayan mücadelede Fransız temsilcisi , Stade Pierre-Mauroy'da İskoç ekibi Celtic'i konuk etti.

28 ve 33. dakikalarda Elyounoussi'nin golleriyle geri düşen ev sahibi Lille'de 67. dakikada attığı golle takımını ateşledi, 75'te Ikone'nin golüyle maçın skoru belirlendi: 2-2.

Karşılaşmaya Zeki Çelik ve ilk 11'de sahaya çıkarken Yusuf 83. dakikada yerini Weah'a bıraktı. Maça yedek başlayan ise 64. dakikada David'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından, Lille 4 puana yükselirken Celtic ise gruptaki ilk puanını aldı.

H Grubu'nda gecenin diğer maçında ise AC Milan sahasında 'ı 3-0'lık farklı skorla mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve grupta liderlik koltuğuna yerleşti. Sparta Prag'ın ise puanı bulunmuyor.


UEFA Avrupa Ligi: Milan 3-0 Sparta Prag | MAÇ SONUCU

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