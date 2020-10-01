UEFA Avrupa Ligi: Glasgow Rangers 2-1 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Son dakika... UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, deplasmanda Glasgow Rangers'a Arfield ve Tavernier'in golleriyle 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers ile Galatasaray, Ibrox Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar, rakibine 52. dakikada Scott Arfield ve 59. dakikada James Tavernier'in attığı gollerle 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Temsilcimizin tek golü ise 87. dakikada Marcao'dan geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
9'uncu dakikada Taylan Antalyalı'nın savunma arkasına sarkıttığı Feghouli, topa doğru hareketlendi ancak kaleci McGregor, meşin yuvarlağın sahibi oldu.
20'nci dakikada Emre Kılınç'ın başlattığı hızlı hücum sonucunda topla buluşan Feghouli, meşin yuvarlağa istediği gibi vuramadı ve top üstten auta gitti.
32'nci dakikada Galatasaray'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda yaşanan karambol sonucunda top son olarak Marcao'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı Feghouli'ye aktarırken, Feghouli'nin denemesi Goldson'dan döndü. Rangers savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
52'nci dakikada Hagi'nin pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Arfield, sağ ayağının dışıyla yaptığı vuruş sonucunda topu ağlara gönderdi: 1-0.
59'uncu dakikada Barisic'in sol kanattan içeri kestiği topta arka direkte Linnes'in üzerinden yükselen Tavernier'in kafa vuruşu fileleri sarstı: 2-0.
83'üncü dakikada Taylan Antalyalı'nın ceza sahası içine yolladığı topta Elabdellaoui'nin yaptığı vuruş kalecide kaldı.
87'nci dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bulunan Marcao, yaptığı kafa vuruşuyla farkı bire indirdi: 2-1.
Müsabaka ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama