02 Ekim 2020, Cuma

AVRUPA LİGİ

UEFA Avrupa Ligi: Rio Ave 2-2 Milan (Penaltılar 8-9) | MAÇ SONUCU

Milan'da Hakan Çalhanoğlu mucizesi! Tur penaltılarla geldi
AVRUPA LİGİ
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

Avrupa Ligi play-off turunda milli futbolcumuz 'nun formasını giydiği Milan, deplasmanda 'yi normal süresi 1-1, uzatma dakikaları ise 2-2 biten mücadelede penaltılar sonucu 8-9 mağlup ederek adını gruplara yazdırdı.

Avrupa Ligi play-off turu maçında Portekiz temsilcisi ile İtalyan ekibi Milan karşı karşıya geldi.

Normal süresi 1-1 sona eren maçta iki takımda uzatmada attığı karşılıklı goller ile skoru 2-2'ye getirdi. Milli futbolcu 'u 120+2. dakikada Milan'ın ikinci golünü attı.

Uzatmada da eşitlik bozulmayınca sonucu penaltılar belirledi. Penaltılarda Milan, Rio Ave'yi 9-8 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

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