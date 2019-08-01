CANLI | Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor

UEFA Avrupa Ligi'ndek temsilicimiz Evkur Yeni Malatyaspor, 2. ön eleme turunda 2-2'nin rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaşıyor. Malatya temsilcisi, turu geçerek tarihinde ilk kez bir üst tura yükselmek istiyor. Olimpija Ljubljana - Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor. İşte maça dair bilgiler...

İLK 11'LER



YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Musa Çağıran, Fofana, Bifouma, Jahovic.



OLIMPIJA LJUBLJANA: Vidmar, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Boakye, Tomic, Putincanin, Suljic, Savic, Çekici, Vukusic.

Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Stozice Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayan olan mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetiyor.

Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor. Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı.

Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turuna çıkması için rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler yeterli olacak. Maçın 2-2'lik eşitlikle sona ermesi halinde uzatmaya gidilecek. Uzatmada da sonuç değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1'lik beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak.

Yeni Malatyaspor, turu geçmesi durumunda, Connah's Quay (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.