01 Ağustos 2019, Perşembe

AVRUPA LİGİ

CANLI | Olimpija Ljubljana - Yeni Malatyaspor

CANLI | O. Ljubljana - Y. Malatyaspor
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 01.08.2019 Giriş Tarihi: 01.08.2019

Avrupa Ligi'ndek temsilicimiz Evkur , 2. ön eleme turunda 2-2'nin rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşılaşıyor. Malatya temsilcisi, turu geçerek tarihinde ilk kez bir üst tura yükselmek istiyor. Olimpija Ljubljana - Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmayı aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

, Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor. İşte maça dair bilgiler...

İLK 11'LER

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Musa Çağıran, Fofana, Bifouma, Jahovic.

OLIMPIJA LJUBLJANA: Vidmar, Bagnack, Samardzic, Jurcevic, Boakye, Tomic, Putincanin, Suljic, Savic, Çekici, Vukusic.

Olimpija Ljubljana-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Stozice Stadı'nda TSİ 21.00'de başlayan olan mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Slovak hakem Filip Glova yönetiyor.

Evindeki ilk maçta 2-2 berabere kalan Malatya ekibi, tarihinde ilk kez yer aldığı Avrupa kupalarında turu geçmeyi amaçlıyor. Geçen sezon gösterdiği performansla dikkati çeken sarı-siyahlılar, Süper Lig'i 5. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için ön eleme maçları oynamaya hak kazandı.

Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turuna çıkması için rövanşta her türlü galibiyetin yanı sıra, 2-2'nin üzerindeki beraberlikler yeterli olacak. Maçın 2-2'lik eşitlikle sona ermesi halinde uzatmaya gidilecek. Uzatmada da sonuç değişmezse, turu geçecek ekibi seri penaltı atışları belirleyecek. Slovenya temsilcisi ise, her türlü galibiyet, golsüz ya da 1-1'lik beraberlik durumunda tur atlayan taraf olacak.

Yeni Malatyaspor, turu geçmesi durumunda, Connah's Quay (Galler)-Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle 3. eleme turunda karşılaşacak.

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