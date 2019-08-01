02 Ağustos 2019, Cuma
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Adil Gevrek: Futbolda artık böyle şeylerin yaşanmaması lazım
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’yı 1-0 mağlup etmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
01.08.2019
Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'in açıklamaları;
"Farnolle'le ilgili konuya hakim değilim. Ama bunların yaşanmaması lazım. Ljubljana heyetini biz çok iyi ağırladık, onlar da bizi ağırladı. Futbolda artık böyle şeylerin yaşanmaması lazım."
"Mutlu, heyecanlıyız. Gerçekten gurur verici bir akşam. Hem teknik heyete, futbolcu kardeşlerime, gurbette maça gelen Malatyalı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum."
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