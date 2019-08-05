Avrupa'da rakiplerimiz belli oluyor

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Trabzonspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'un play-off'taki rakipleri belli oluyor. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olympiakos'u elediği takdirde Krasnodar - Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

EFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılıyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alan Medipol Başakşehir ile Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oluyor.

Medipol Başakşehir, Olympiakos engelini geçmesi halinde Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

GNK Dinamo - Ferencvárosi TC / NK Maribor - Rosenborg

CFR 1907 Cluj - Celtic FC / Slavia Prag

Young Boys / Kızılyıldız - Kopenhag

Apoel FC - Karabağ / PAOK - Ajax

Basel - LASK / Club Brugge - Dinamo Kiev

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - OLYMPIAKOS / KRASNODAR - PORTO

Eşleşmeler belli olduğunda sayfa güncellenecektir. (Sayfayı yenilemek için tıklayınız)