05 Ağustos 2019, Pazartesi

AVRUPA LİGİ

Avrupa'da rakiplerimiz belli oluyor

Avrupa'da rakiplerimiz belli oluyor
AVRUPA LİGİ
Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 Giriş Tarihi: 05.08.2019

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol ve 'ndeki temsilcilerimiz ve Evkur 'un play-off'taki rakipleri belli oluyor. Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olympiakos'u elediği takdirde Krasnodar - Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

EFA Şampiyonlar Ligi ve 'nde play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılıyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer alan Medipol ile Avrupa Ligi'nde ve 'un rakipleri belli oluyor.

, Olympiakos engelini geçmesi halinde Krasnodar-Porto eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

GNK Dinamo - Ferencvárosi TC / NK Maribor - Rosenborg

CFR 1907 Cluj - Celtic FC / Slavia Prag

Young Boys / Kızılyıldız - Kopenhag

Apoel FC - Karabağ / PAOK - Ajax

Basel - LASK / Club Brugge - Dinamo Kiev

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - OLYMPIAKOS / KRASNODAR - PORTO

Eşleşmeler belli olduğunda sayfa güncellenecektir. (Sayfayı yenilemek için tıklayınız)

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