25 Temmuz 2019, Perşembe

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Saldır Malatya! Avrupa sahnesine A Spor'da çıkıyor

Saldır Malatya! Avrupa sahnesine A Spor'da çıkıyor
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 25.07.2019

Jahovicli, Bifoumalı, Fofanalı temsilcimiz, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda, Sloven ekibi Olimpija’yla bugün saat 20.00’de karşılaşıyor.

yönetimindeki , uzun yıllar sonra ilk kez Avrupa sahnesine adım atıyor. Sarı-kırmızılıların, Avrupa Ligi yolundaki rakibi Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yla bugün saat 20.00'de Malatya'da oynayacağı müthiş karşılaşma naklen ve sadece A Spor'dan yayınlanacak. Yeni transferleri Jahovicli, Bifoumalı, Fofanalı Malatya ekibi, rövanş öncesinde taraftarları önünde avantaj yakalamak istiyor.

GÖKHAN TÖRE MAÇ KADROSUNDA
Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkati çeken Yeni Malatyaspor, Süper Lig'i 5. tamamlayarak Avrupa biletini kaptı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maç öncesinde sarı-kırmızılı takım taktik çalışmasını Yeni Malatya Stadyumu'nda yaptı. Antrenmana yeni transferler ve kaleci Ufuk Ceylan da katılırken, iki oyuncunun da maç kadrosuna dahil edilecekleri belirtildi. Maçın rövanşı Slovenya'da 1 Ağustos'ta oynanacak.

TAKIMA MORAL TARAFTARA DESTEK
Türk sporunun en büyük destekçisi Turkcell, Y.Malatyaspor'u Avrupa maçından önce yalnız bırakmadı. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Başkan Adil Gevrek ve Sergen Yalçın'a başarı ziyaretinde bulundu. Turkcell, sarı-kırmızılıların bu maçına özel olarak taraftarlara özel bir de sürpriz hazırladı. 4-4'lük destek paketine sahip tüm Yeni Malatyasporlular'a maç gününe özel 1 GB hediye edilecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EVKUR YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
UEFA Kupası'nda bir hedefimiz var "UEFA Kupası'nda bir hedefimiz var"
Olimpija Ljubljana, Malatya’ya geldi Olimpija Ljubljana, Malatya’ya geldi
Malatya şov A Spor'da Malatya şov A Spor'da
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör