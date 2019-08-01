02 Ağustos 2019, Cuma
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Malatyaspor kalecisi Farnolle'e çirkin saldırı!
UEFA Avrupa 2. ön eleme turunda Evkur Yeni Malatyaspor, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 2-2'nin rövanşında 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maç sonunda yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, Beninli kaleci, Fabien Farnolle'e ırkçılık yapıldığını ve futbolcunun soyunma odasına ağladığını söyledi.
Giriş Tarihi: 01.08.2019 23:57 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 00:02
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