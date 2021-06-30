30 Haziran 2021, Çarşamba

ALANYASPOR

Son dakika spor haberi: Alanyaspor'da ayrılık! Yunan stoper Georgios Tzavellas AEK'ya transfer oldu

Son dakika spor haberi: Alanyaspor'da ayrılık! Yunan stoper Georgios Tzavellas AEK'ya transfer oldu
ALANYASPOR
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Giriş Tarihi: 30.06.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da bir ayrılık daha yaşandı. Steven CaulkerFenerbahçe'ye gönderen Alanya ekibinde, Georgios Tzavellas da Yunan kulübü AEK'nın yolunu tuttu.

Alanyaspor'da yeni sezon öncesi bir ayrılık daha yaşandı. Yunan stoper Georgios Tzavellas, ülkesi takımlarından AEK'ya transfer oldu. Kulüp, transferi resmi sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Yunanistan milli takım oyuncusu Tzavellas, 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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