Son dakika spor haberi: Alanyaspor'da ayrılık! Yunan stoper Georgios Tzavellas AEK'ya transfer oldu

Alanyaspor'da yeni sezon öncesi bir ayrılık daha yaşandı. Yunan stoper Georgios Tzavellas, ülkesi takımlarından AEK'ya transfer oldu. Kulüp, transferi resmi sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Yunanistan milli takım oyuncusu Tzavellas, 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

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