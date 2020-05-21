‘Hayalini kuruyoruz’

Aytemiz Alanyaspor'un milli futbolcusu Efecan Karaca, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi.

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AytemizAlanyaspor'un milli futbolcusu Efecan Karaca, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini söyledi. Pandemi sürecinden önce sürekli kupayı kazanmanın hayalini kurduklarını belirten 30 yaşındaki oyuncu, "Lige ara verilen süreçte kendimizi hazır tutmaya çalıştık. Alanyaspor olarak bir hedefimiz var. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Motivasyonumuzun hiç bir iddiası olmayan takımlara göre çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Biz hep bu kupanın hayalini kuruyorduk. Ligler inşallah bir an önce başlar ve biz elimizden geleni yaparız" dedi.