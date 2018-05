Okan Buruk: Hak ettiğimizi aldık

Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor, ara vermeden tam kadro ligde oynayacakları Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

AKHİSAR BELEDİYE GENÇLİK VE SPOR HABERLERİ

Yeşil-siyahlılar bugün yapacağı idmanın ardından yarınki taktik idmanı sonrası saat 18.10 uçağı ile İzmir'den Kayseri'ye hareket edecek. Yeşil-siyahlılarda 3 maç ceza alan kaleci Milan Lukaç ve sakatlığı ardından sezonu kapatan Eray Ataseven Kayserispor maçı kadrosunda yer alamayacak.İdman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ve dün akşamki final maçında Fenerbahçe'ye karşı ilk golü kaydeden Portekizli oyuncu Miguel Lopes, "Bizim için çok güzel bir maçtı. Bütün futbolcularımız yüreğini kalbini vücudunu koyarak oynadı. Oraya gelen taraftarlarımız da vardı bu da bizim için çok büyük bir destekti. Akhisar bu kupadaki şampiyonluğu hak ediyordu ve biz hak ettiğimizi aldık. Ama şunu da söyleyeyim ki bu başarı da emeği geçen herkes şu an Akhisarspor'un tarihi yazmış olabilir. Süper Lig'de artık 2 maçımız kaldı, bizim ihtiyacımız olan ise bu son iki maça odaklanmamız gerekiyor. Bu hafta da artık Kayseri'den 2 puanı almamız lazım ve ondan sonra da artık diğer sonuçlara göre de pozisyonumuz belli olacak" dedi.Yine kupa finalinde son golü atan başarılı oyuncu Sissoko idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı, "Çok güzel bir maçtı açıkçası, çünkü dün akşam Akhisar adına bir tarih yazdık ve bunu da biz hak ettik. Ama şimdi önemli olan bir Kayserispor maçımız var ki bu maçta artık 3 puanı alıp bu ligi de bitirmek istiyoruz. Ondan sonra hem bu kupa şampiyonluğumuzu hem bu ligde kalmamızı kutlayalım hepsi ile birlikte" dedi.Başarının takımın başarısı olduğunu ifade eden Teknik Direktör Okan Buruk , finale çıkmanın çok önemli olduğunu ve bunun yanında finali kazanmanın daha mutluluk verici olduğunu ifade etti. Finale çıkan bir takım olarak finali kazanmaya aday olduklarını ifade eden Buruk, "Böyle bir yere geliyorsanız sonunu da getirmeniz gerektiğini oyuncularımla konuşmuştuk. Tabii ki burada sadece Türkiye kupasını kazanmak çok önemli ama onun sonucunda bir de Avrupa yolu vardı. Avrupa yoluna da ulaştık hem de direkt gruplardan katılım sağlayarak bu yola ulaştık. Bu da çok önemliydi, hem maddi anlamda ham manevi anlamda bizim için çok değerliydi. Oyuncularım gerçekten sahada baktığınızda yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalıştılar. Maçın başından sonuna kadar hem konsantre oldular, hem çok koştular, çalıştılar taktiksel anlamda oyunu doğru oynadık. Sonunda galibiyet geldi, 3-2'lik bir galibiyet belki maçın sonunda 3-1'den sonra golü yemesek maçın sonu da çok daha rahat bitirebilirdik. Maçın başına baktığımızda rakibimizin bize kurduğu üstünlük vardı özellikle maçın başında. Onu kırdıktan sonra da hem golleri bulduk hem de sonucu bulduk. Gidip gelen bir maç oldu zaman zaman, çok iyi bir takıma karşı oynadık. Yani biz oynadığımız takımlar hem bütçe anlamında hem kadro kalitesi anlamında çok iyi takımlar. Onlarla başa baş oynayabilmek, onlarla mücadele edebilmek, onları geçip kupayı kazanmak bizim için değerliydi. Hem yönetimimize, taraftarlarımıza Akhisar halkına hem de bizi destekleyen bütün Türkiye'nin her tarafından insanlara teşekkür etmek istiyorum. En başta da oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum, en iyisini onlar yaptı en büyük hak onların" dedi.Ligdeki durumun önemi gereği ara vermeden çalışmalara başladıklarını ifade eden Buruk, "Kupayı kazandık ama bugün tekrar bizim için hayat tekrar başladı ve bugün ki antrenman ile çalışmalarımıza başladık. Pazartesi bizim için çok önemli bir karşılaşma var, yarın (Cumartesi) Kayseri'ye hareket ediyoruz. 2 gün orada geçireceğiz ve bu maça hazırlanacağız. Bir final daha oynayacağız, yani biz öyle bakıyoruz. Belki puan almak bizim için çok değerli olacak kazanırsak da çok daha değerli olacak. Ama yapabileceğimizin en iyisini yapıp Pazartesi günü bizim için bir final maçı daha var. Bunu hazırlanacağız, hem oyuncularımızı dinlendireceğiz hem psikolojik anlamda hem de konsantrasyon anlamında tekrar bu maça hazırlanmak için önümüzde 3 gün daha var" dedi.Gelecek sezon Avrupa hedefleri sorusuna ise Buruk, "Şu anda bizim için ilk hedefimiz tabi iki Pazartesi gün ki maç. Yani Pazartesi gün ki maçı geçtikten sonra son Osmanlıspor maçı var tabii ki kendi sahamızda. Bu iki maçtan sonra hedeflerimiz ile ilgili daha doğru bir şekilde konuşabiliriz ama şu anda tabii ki Avrupa ligine direkt gruplardan katılacak bir takım var. Yani bir hedeften daha çok ligdeki hedefimiz ön planda" dedi.Geçen yıl Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kadar çıktıklarını hatırlatan Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel , "Geçen sezon yine tarihimizde ilk kez çeyrek finale kadar çıkabilmiştik. Burada da iki kulvarda gidebileceğimize inandık yani işin doğrusu. Bu yıl Okan hoca ile takımla yarı finali görünce artık, finalde şartlar eşit. Takımın kalitesi olmuyor artık orada, çok koşan topun peşinde daha çok koşan kazanıyor. Dünkü tarafsız sahada Diyarbakır seyircisinin önünde gerçekten çok güzel bir şehir. Valisiyle, Belediye başkanıyla ziyaretimizden de çok memnun kaldık. Orada başardık Allah'ıma şükür, şehrimize geriye döndük. İnşallah Avrupa'da da insanlarımızı mahcup etmeyiz" dedi.Ligdeki kritik durumu değerlendiren Eryüksel, "Final maçındaki futbolumuzu orada da oynadığımız taktirde inşallah orada da ligde kalacak puanı elde edeceğiz Allah nasip ederse. Pazartesi sonrası döndükten sonra son maçta evimizde Osmanlıspor ile oynayacağız ve onu da başaracağımıza inanıyorum" dedi.UEFA ile ilgili görüşlerini bildiren Başkan Eryüksel, "Şu an orası için bir şeyler söylemek erken olur, rakiplerimizi bir görelim, bütçemizi görelim. Erkenden sağda solda laflar geliyor bize düşen rakamlar o şekilde değil maalesef. Bizim öğrendiğimiz o paraların ancak 3'de biri bizim kasamıza girecek. İnşallah yine o yazılanlar kadar olur ancak işin doğrusu öyle değil. UEFA'ya katılan geçen yıl ki Konyaspor ile de görüştük o rakamların olmadığını söylediler. Her maçın kazanılması ve ayak bastı paralarının olması sonucun da ancak o paralara ulaşılabiliyor" dedi.Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Teknik Direktör Okan Buruk ile gelecek sezon da devam edeceklerinin altını çizen Başkan Eryüksel, "Hocamızla bir problemimiz yok, hocamızla bir şekilde devam edeceğiz, zaten 1 buçuk yıllık sözleşmesi vardı, dün de uçakta da görüştük yani devam edeceğiz. Masaya oturmaya gerek yok artık 2 veya 3 ay önce de görüştük her türlü kupayı kazanmış bir hoca ile devam etmeyi düşünüyoruz. İnşallah hocamız ile beraber Avrupa'da tecrübe edineceğiz" dedi.Sezon sonunda mukavelesi bitecek oyuncularla da lig bitiminde devam etmek istediklerini vurgulayan Başkan Eryüksel, "Tekliflerimizi sezon sonunda sunacağız" dedi.Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası zaferinin kutlama programını ertelediklerini ifade eden Başkan Eryüksel, Kayserispor maçı sonrası Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda gelecek hafta içinde çarşamba ya da perşembe günü idmanda kupayı taraftarlarla buluşturmayı hedeflediklerini herhangi bir şehir turu düşünmedikleri ifade etti.