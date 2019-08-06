06 Ağustos 2019, Salı
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Galatasaray-Akhisarspor Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısı düzenlendi
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Akhisarspor yarın saat 21:30'da Ankara Eryaman stadyumunda karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takımında kaptanları ve teknik direktörleri bir basın toplantısı düzenledi. İşte satırbaşları...
Giriş Tarihi: 06.08.2019 20:23 Güncelleme Tarihi: 06.08.2019 20:23
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