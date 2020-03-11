TFF 1. Lig: Adana Demirspor 2-3 Akhisar Belediyespor | MAÇ SONUCU
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Adana Demirspor'u Sokol Çikalleşhi, Onur Ayık ve Elmar Bjarnason'un attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Ev sahibi takımın golleri ise Volkan Şen ve Mehmet Akyüz'den geldi.
TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile Akhisarspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ege temsilcisi, rakibini 28. dakikada Sokol Çikalleshi, 54. dakikada Onur Ayık ve 88. dakikada Elmar Bjarnason'un attığı gollerle 3-2 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. Adana ekibinin gollerini ise 48. dakikada Volkan Şen ve 90+4. dakikada Mehmet Akyüz kaydetti.
Akhisarspor, bu sonuçla puanını 44'e çıkararak 4. sıraya yükseldi. Akhisar mağlubiyetiyle 5. sıraya gerileyen Adana Demirspor ise 42 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, 16 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da Eskişehirspor deplasmanına konuk olacak. Akhisarspor ise 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da BB Erzurumspor'u ağırlayacak.
MAÇ ÖNCESİ FUTBOLCULARA EL DEZENFEKSİYONU
TFF 1. Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor'u konuk etti. Türkiye'de de görülen koronavirüs nedeniyle karşılaşma öncesi futbolcu, teknik heyet ve hakemlere el dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla antiseptik solüsyon sıkıldı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında spor müsabakalarından önce sporculara el dezenfeksiyonu yapılacağı öğrenildi.
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