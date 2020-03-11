11 Mart 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

TFF 1. Lig: Adana Demirspor 2-3 Akhisar Belediyespor | MAÇ SONUCU

5 gollü maçta kazanan Akhisarspor
TFF 1. LİG
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

1. Lig'in 27. haftasında Akhisarspor, deplasmanda 'u Sokol Çikalleşhi, ve 'un attığı gollerle 3-2 mağlup etti. Ev sahibi takımın golleri ise ve 'den geldi.

1. Lig'in 27. haftasında ile Akhisarspor, 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ege temsilcisi, rakibini 28. dakikada Sokol Çikalleshi, 54. dakikada ve 88. dakikada 'un attığı gollerle 3-2 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı. ekibinin gollerini ise 48. dakikada ve 90+4. dakikada kaydetti.

Akhisarspor, bu sonuçla puanını 44'e çıkararak 4. sıraya yükseldi. Akhisar mağlubiyetiyle 5. sıraya gerileyen Adana Demirspor ise 42 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, 16 Mart Pazartesi günü saat 19.00'da deplasmanına konuk olacak. Akhisarspor ise 15 Mart Pazar günü saat 19.00'da BB Erzurumspor'u ağırlayacak.

MAÇ ÖNCESİ FUTBOLCULARA EL DEZENFEKSİYONU

TFF 1. Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor'u konuk etti. 'de de görülen koronavirüs nedeniyle karşılaşma öncesi futbolcu, teknik heyet ve hakemlere el dezenfeksiyonu sağlamak amacıyla antiseptik solüsyon sıkıldı. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında spor müsabakalarından önce sporculara el dezenfeksiyonu yapılacağı öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Akhisarspor'da Yılmaz Vural şoku! Akhisarspor'da Yılmaz Vural şoku!
Giresunspor Keçiörengücü'nü tek golle geçti Giresunspor Keçiörengücü'nü tek golle geçti
Ümraniyespor ile Menemenspor yenişemedi! Ümraniyespor ile Menemenspor yenişemedi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör