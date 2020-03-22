22 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Serie A ekiplerinden Napoli Lazio ve Cagliari'den flaş istek!

3 ekipten flaş istek! Gelecek hafta...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan 'da, 3 ekibinden flaş bir istek geldi. Buna göre , ve gelecek hafta antrenmana başlamak istediklerini belirttiler.

Dünyada koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan 'da, son verilere göre bir günde 793 insan hayatını kaybetmişti. Ülkenin birçok kesminde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, A'dan 3 ekipten flaş bir talep geldi.

İtalya ekiplerinden , ve gelecek hafta antrenmanlara başlamak istediklerini belirten bir bildiri yayınladılar. Bahse konu olan bu bildiri, ülkede büyük bir polemik yarattı. Kulüplerin yöneticileri, oyuncuların idmanda temas etmemesi için gereken önlemlerini duyururken, İtalya'da 3 Nisan'a kadar sosyal izolasyon kararı bulunuyor. Ayrıca 5 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Çizme'de, önlemlerin genişletilmesi de gündeme geldi.

Öte yandan ülkedeki oyuncu sendikası da bir açıklama yayınlayarak, evlerde kalınması gerekliliği ve tehlikenin devam ettiği yönünde uyarıda bulundu.

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