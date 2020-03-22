Serie A ekiplerinden Napoli Lazio ve Cagliari'den flaş istek!
Dünyada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan İtalya'da, 3 Serie A ekibinden flaş bir istek geldi. Buna göre Napoli, Lazio ve Cagliari gelecek hafta antrenmana başlamak istediklerini belirttiler.
Dünyada koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya'da, son verilere göre bir günde 793 insan hayatını kaybetmişti. Ülkenin birçok kesminde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, İtalya Serie A'dan 3 ekipten flaş bir talep geldi.
İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Lazio ve Napoli gelecek hafta antrenmanlara başlamak istediklerini belirten bir bildiri yayınladılar. Bahse konu olan bu bildiri, ülkede büyük bir polemik yarattı. Kulüplerin yöneticileri, oyuncuların idmanda temas etmemesi için gereken önlemlerini duyururken, İtalya'da 3 Nisan'a kadar sosyal izolasyon kararı bulunuyor. Ayrıca 5 bine yakın kişinin hayatını kaybettiği Çizme'de, önlemlerin genişletilmesi de gündeme geldi.
Öte yandan ülkedeki oyuncu sendikası da bir açıklama yayınlayarak, evlerde kalınması gerekliliği ve tehlikenin devam ettiği yönünde uyarıda bulundu.
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