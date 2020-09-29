29 Eylül 2020, Salı
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İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan 29 yaşındaki Semih Kaya, Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen imza töreninde, başarılı stoper kendisini 2 yıllık sarı-siyahlı yapan imzayı attı.
Son dakika: Semih Kaya Yeni Malatyaspor'da
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ın eski futbolcusu Semih Kaya'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Son dakika transfer haberleri...
İsmi bir süredir Galatasaray ile anılan 29 yaşındaki Semih Kaya, Süper Lig temsilcisi Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen imza töreninde, başarılı stoper kendisini 2 yıllık sarı-siyahlı yapan imzayı attı.
2017 yılında 2 milyon Euro karşılığında Sparta Prag'a transfer olan Kaya, 2018-2019 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak top koşturmuştu.
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