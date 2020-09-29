29 Eylül 2020, Salı

YENİ MALATYASPOR

Son dakika: Semih Kaya Yeni Malatyaspor'da

Semih Kaya Süper Lig ekibiyle imzaladı
YENİ MALATYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

ekiplerinden BtcTurk , 'ın eski futbolcusu 'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Son dakika transfer haberleri...

İsmi bir süredir ile anılan 29 yaşındaki , temsilcisi ile sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in İstanbul'daki ofisinde gerçekleşen imza töreninde, başarılı stoper kendisini 2 yıllık sarı-siyahlı yapan imzayı attı.

2017 yılında 2 milyon Euro karşılığında 'a transfer olan Kaya, 2018-2019 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak top koşturmuştu.

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