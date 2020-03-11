11 Mart 2020, Çarşamba

YENİ MALATYASPOR

Hikmet Karaman: Artık hafta sonu oynayacağımız maça odaklanıyoruz

Hafta sonu oynayacağımız maça odaklanıyoruz
YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

’un Teknik Direktörü , karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, 3-1 geriye düştükten sonra oyunu istedikleri şekile sokamadıklarını ifade ederek, “Diğer arkadaşların katılımıyla artık hafta sonu oynayacağımız maça odaklanıyoruz” dedi.

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 'un Teknik Direktörü , "Şampiyonluğa oynayan ve yukarıda bugüne kadar iyi mücadele eden , zenginde bir kadrosu var. Biz de küme düşmemeye oynayan, bu arada da maç öncesi 8 oyuncu eksiğiyle maça çıkan bir takımız. Tabi mağlubiyetten sonra bunlar bizim için bir mazeret değil. Oyun içerisinde bazı şeyleri doğru yapabilseydik, erken gol yedik. 10. dakika 1-0, sonra frikik golü. 2-1'i yakaladık. O ara biraz direnç gösterebilseydik, ayağımızdaki topu kaybettik, dönen top tekrar bize gol oldu" ifadelerini kullandı.

3-1 geriye düştükten sonra oyunu istedikleri şekle sokamadıklarını ifade eden Karaman, "Dolayısıyla bu maç bizim açımızdan bir kere fiziksel anlamda iyi bir takıma karşı oynuyorsun açık net konuşayım; bizi geliştiren, iyi bir takıma karşı hatalarını görebilen ve bundan sonra oynayacağımız maçlarda ders çıkaran nitelikte bir maç oynadık. Aslında 1 veya 3 puan bizim için büyük bir joker olabilirdi. Çünkü hiçbir takım oynamıyor, bizim burada alacağımız puan veya puanlar büyük bir avantaj sağlayacaktı. Bunu gerçekleştiremedik. Dolayısıyla artık hafta sonu oynayacağımız ve diğer arkadaşların katılımıyla maça odaklanıyoruz. Trabzon'a da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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