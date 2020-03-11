11 Mart 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Hüseyin Çimşir'den Sörloth açıklaması

Hüseyin Çimşir'den Sörloth açıklaması
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 11.03.2020

Süper Lig'de 19. hafta erteleme maçında , deplasmanda 'u 3-1 mağlup etti. Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü , mücadelenin 39. dakikasında sakatlanarak oyunu terk eden Alexander Sörloth ile ilgili "Biraz sıkıntısı var. Şu an ciddi bir şey gözükmüyor ama MR çekildikten sonra daha net şeyler söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Teknik Direktörü , 'u deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Çimşir'in açıklamaları şu şekilde:

SÖRLOTH'UN SAKATLIĞI CİDDİ GÖZÜKMÜYOR

"Biraz sıkıntısı var. MR'dan sonra daha net şeyler söyleyebiliriz. Şu an için ciddi bir şey gözükmüyor ama yarın MR ve film çekildikten sonra net şeyler söyleyebiliriz."

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"TARAFTARIMIZA ÇOK İHTİYACIMIZ VAR"

Maçı kazandığımız için mutluyuz. Başından sonuna kadar hak ettik. Maç eksiğimiz ortadan kalktı ve lider pozisyondayız. Bundan sonrası daha zor. İşimiz daha zor olacak ve rakipler daha farklı bakacaklar. Biz mücadelemize devam edeceğiz. 8 maçta 23 gol atmış, 3 gol ortalamasıyla oynayan, 2.5 puan ortalaması olan bir takım var. Bazen oyun tatmin etmeyebilir ama fedakarlığa ihtiyaç var. Bizim artık hesap yapmamız gerekiyor. Hesaplaşmayı sezon sonunda yaparız, birbirimizi yeriz. Camiada her bireye ihtiyacımız var. Bizler de okuyoruz görüyoruz ama bu işler bu kadar kolay değil. Ondan sonra inşallah sezonu arzu ettiğimiz yerde bitiririz. Her maçı kazanmak ve avantajlı duruma geçmek istiyoruz. Taraftara ihtiyacımız var özellikle iç sahada. Bizi mahrum bırakmasınlar ve maça gelsinler, o coşkuyu hep beraber yaşayalım.'' dedi.

Trabzonspor taraftarına da seslenen teknik adam ''Taraftaramıza sesleniyorum hesaplaşmayalım, hesaplaşmayı sezon sonu yaparız birbirimizi yeriz sıkıntı yok. Şimdi bu oyuncu grubuna destek olalım.'' ifadelerini kullandı.

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