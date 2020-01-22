22 Ocak 2020, Çarşamba

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor Tolunay Kafkas ile anlaşamadı!

Yeni Malatyaspor Tolunay Kafkas ile anlaşamadı!
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 Giriş Tarihi: 22.01.2020

'la yollarını ayırdıktan sonra teknik adam arayışlarını hızlandıran ve 'la irtibat kuran , Kafkas'la anlaşmaya varamadı. Malatya temsilcisinin hoca adayları arasında Kemal Özdeş ve Cihat Arslan var.

'la geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran , prensipte anlaşmaya vardığı 'la son anda anlaşmaya varamadı. Malatya ile sözleşme imzalaması beklenen Kafkas'ın bazı şartlarda Yeni Malatyaspor yönetimiyle anlaşamadığı öğrenilirken, Malatya ekibinde hedef değişti. Sarı-siyahlıların gündemindeki isimler Kemal Özdeş ve Cihat Arslan. Önümüzdeki günlerde teknik direktör konusunu netleştirecek olan yönetim, gündemdeki hocalarla temasa geçti. Kasımpaşa'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir ekiple anlaşmayan Kemal Özdeş'in, Yeni Malatyaspor'a bir adım daha yakın olduğu öğrenildi.

Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı! haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BTCTURK YENİ MALATYASPOR HABERLERİ
Remi Walter Yeni Malatyaspor'da! Remi Walter Yeni Malatyaspor'da!
Süper Lig'in golcüsü Antalyaspor'da Süper Lig'in golcüsü Antalyaspor'da
Sivasspor Yeni Malatyaspor maçına hazır Sivasspor Yeni Malatyaspor maçına hazır
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör