21 Eylül 2019, Cumartesi

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

Yeni Malatyaspor ligde sahasında Galatasaray'a geçit vermiyor

Malatyaspor sahasında G.Saray'a geçit vermiyor
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Giriş Tarihi: 21.09.2019

Tarihinde ilk kez önceki yıl 'e yükselen Malatya ekibi, sahasında büyük takımlara karşı gösterdiği performansla dikkati çekiyor. Geride kalan sezonlarda deplasmanlara göre seyircisi önünde daha iyi bir performans sergileyen sarı-siyahlılar, ligde sahasında ile oynadığı maçlarda yenilmedi.

, ilk deneyimini yaşadığı 2017-2018 sezonunun 16. haftasında ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanmayı başardı. Sarı-siyahlılar, 2018-2019 sezonunun 10. haftasında ise karşılaştığı rakibini 2-0'lık skorla geçti.

Sahasında oynadığı maçlarda 'a geçit vermeyen Yeni Malatyaspor, ligin 5. haftasında Pazar günü karşılaşacağı rakibini bu maçta da geçerek seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Rakibine sahasında sadece kupa maçında yenildi

Yeni Malatyaspor, sahasında Galatasaray'a sadece 'nda yenildi. Geçen sezon tarihinde bir ilki başararak Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükselen sarı-siyahlılar, Galatasaray ile oynadığı yarı final ilk maçında deplasmanda 0-0 berabere kaldı, rövanş maçında ise 5-2 yenilerek kupaya veda etti.

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Galatasaray ile 7. randevu

BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Galatasaray, 22 Eylül Pazar günü resmi maçlarda 7. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de Galatasaray'a karşı 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi yaşayan Malatya temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2 karşılaşmada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.

"Maçını kazanıp yolumuza devam edeceğiz"

Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geride kalan 4 haftada iyi performans sergilediklerini söyledi.

Lige sahalarında 'i 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptıklarını ardından ile maçlarından puansız ayrıldıklarını hatırlatan Çelikel, son oynadıkları MKE Ankaragücü maçında ise çok iyi mücadele ederek 3 puan aldıklarını kaydetti.

Çelikel, iyi bir takıma sahip olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Takımımıza güveniyoruz ve umutluyuz. Önümüzde Galatasaray ile zorlu bir maç yapacağız. Galatasaray büyük bir camia ancak biz kendi oyun stilimizle sahada galibiyet için mücadele edeceğiz. Bizi üzen tek şey sakat futbolcularımız. Sakat oyuncularımızın yerine oynayacak futbolcularımız da en az onlar kadar faydalı olacaklar. Umutluyum, inşallah Galatasaray maçını da kazanıp yolumuza devam edeceğiz."

"Daha iyi işler yapacağız"

Sahalarında oynadıkları maçlarda Galatasaray'a üstünlük sağladıklarını hatırlatan Çelikel, "Lig maçlarında evimizde Galatasaray ile oynadığımız maçları kaybetmedik. Pazar günkü maçı da kazanıp bunu sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz geleneği sürdürmek. Takımın oyun performansından memnunuz. Sağ olsun hocamız da bize oyun olarak geleceğe dönük umut veriyor. Galatasaray güçlü bir takım ama Yeni Malatyaspor da güçlü. Yenilmesi zor, oyuna hakim olan bir takımız. Bu sezon göze hoş, seyri daha güzel oyun oynayacağız demiştim ve buna başladık. Allah bozmasın biz bu oyun anlayışında ileriye dönük daha iyi işler yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çelikel, Galatasaray maçına tüm taraftarları beklediklerini aktararak, "Bütün taraftarı tribüne bekliyoruz. Taraftar varsa biz güçlüyüz, hepsini maça bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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