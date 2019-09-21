21 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da kırmızı alarm! Fatih Terim çözüm arıyor...

Galatasaray'da fiziki olarak takımın gerisinde olan Falcao, Lemina ve Seri gibi isimler gerçek performansını gösteremiyor. Yeni sisteme geçiş çok sancılı oluyor Hücumda üretkenlik az. Terim sorunlara çözüm arıyor.

Giriş Tarihi: 21.09.2019 10:26 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 10:32
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Galatasaray'da kırmızı alarm! Fatih Terim çözüm arıyor...

Hem Süper Lig hem de Avrupa'da çok zorlu bir takvimin içine giren Galatasaray'da sıkıntı yaşanıyor...

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Galatasaray'da kırmızı alarm! Fatih Terim çözüm arıyor...

Teknik direktör Fatih Terim üst üste oynanacak olan Malatya, Fenerbahçe ve PSG maçları öncesi sorunlara çözüm arıyor.

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Galatasaray'da kırmızı alarm! Fatih Terim çözüm arıyor...

SÜREKLİ 11'DE OYNATIYOR

Takımın kilit isimlerinden Falcao, Lemina ve Seri fiziki olarak takımın gerisinde olduğu için gerçek performansını gösteremiyor.

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Galatasaray'da kırmızı alarm! Fatih Terim çözüm arıyor...

Fatih Terim bu üç yıldızın da maç kondisyonunu artırması için sürekli ilk 11'de şans veriyor.

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Galatasaray'da kırmızı alarm! Fatih Terim çözüm arıyor...

TÜM YÜK MUSLERA'DA

Bu sezon daha çok pas yapmaya ve topa hakim olmaya dayalı bir sisteme geçilmesi nedeniyle sancılar yaşanıyor.

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