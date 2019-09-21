Galatasaray'da kırmızı alarm! Fatih Terim çözüm arıyor...

Galatasaray'da fiziki olarak takımın gerisinde olan Falcao, Lemina ve Seri gibi isimler gerçek performansını gösteremiyor. Yeni sisteme geçiş çok sancılı oluyor Hücumda üretkenlik az. Terim sorunlara çözüm arıyor.