Yeni Malatyaspor - Galatasaray | CANLI
Süper Lig 5. Haftada Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Peki, Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadele ile ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.
Süper Lig'in 5. Hafta karşılaşmaları kapsamında Yeni Malatyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli karşılaşmayı takip etmek ve heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Maça ilişkin tüm detaylar aspor.com.tr'de...
İLK 11'LER
BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Hadebe, Robin, Chalali, Erkan, Murat, Acquah, Eren, Guilherme, Donald, Jahovic
GALATASARAY: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Ömer Bayram, Adem, Babel, Andone
YENİ MALATYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 5. hafta Yeni Malatyaspor Galatasaray karşılaşması saat 19.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports kanalı ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Maçın canlı skor takibi aspor.com.tr'de...
Saat 19.00'da başlayan mücadeleyle ilgili OPTA tarafından hazırlanan maç önü notları şu şekilde:
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray'ın Süper Lig'deki dört karşılaşmasında da ev sahipleri sahadan galip ayrıldı.
Bu sezon ligde topa en fazla sahip olan üçüncü ve dördüncü takım bu maçta karşılaşacak: Galatasaray (%59,5) & Yeni Malatyaspor (%58,8).
Bu sezon Süper Lig'de en fazla hava topu mücadelesi kazanan iki oyuncudan biri Galatasaraylı Christian Luyindama (22; Aaron Appindangoye ile birlikte).
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