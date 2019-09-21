21 Eylül 2019, Cumartesi

GALATASARAY

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray 5. randevuda

Y. Malatyaspor ile Galatasaray 5. randevuda
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 21.09.2019

’in 5. haftasında , yarın saat 19.00’da deplasmanda ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Btc Turk Yeni Malatyaspor ile ligde 5. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 4 maçta iki takımın da 2 galibiyeti bulunuyor.

Ligde geride kalan 4 haftada sarı-kırmızılılar 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik sonucunda aldığı 7 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor. Malatya ekibi ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 6 puanla 7. sırada yer alıyor.

5. randevu

ile bugüne kadar 'de 4 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda İstanbul ekibi 2 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, Malatya temsilcisi ise 2 kez rakibini mağlup etti. Bu müsabakalarda Aslan'ın 6 golüne Malatya ekibi 4 golle karşılık verdi.
Aslan, ligde Malatya'da oynadığı maçlarda rakibini yenemedi. Sarı-kırmızılılar fakat geçtiğimiz sezon 'nda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-2 mağlup etmişti.

Seri ve Emre Mor'un cezası bitti

Galatasaray'da ligde Konyaspor maçında kırmızı kart gören Jean Michael Seri'nin ve karşılaşmasında oyundan atılan Emre Mor'un cezaları bitti. İki futbolcu da Teknik Direktör 'in görev vermesi halinde Yeni Malatyaspor'a karşı oynayacak.
İngiltere'den kalan cezasını maçıyla tamamlayan Florin Andone, ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçı kadrosunda yer aldı. Andone, Yeni Malatyaspor maçında süre alması halinde ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Kasımpaşa maçında çenesinden sakatlanan Younes Belhanda'nın bu müsabakada oynaması beklenmiyor.

Fatih Terim cezalı

Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı 4 maç ceza alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasının ilkini Kasımpaşa karşısında çekmişti. Terim, Malatya deplasmanında da takımının başında olamayacak. Yardımcı antrenörler ve 'nın da cezaları devam ediyor. Takımı Yardımcı Antrenör Levent Şahin yönetecek.

Adem Büyük eski takımına karşı

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu için Yeni Malatyaspor maçının ayrı bir önemi bulunuyor. Adem, sarı-kırmızılılara gelmeden önce Malatya ekibinde forma giymişti. Adem, 2017-2019 yılları arasında Yeni Malatyaspor forması giymiş, takımın kaptanlığını da yapmıştı. 32 yaşındaki futbolcu, görev verilmesi halinde eski takımına karşı oynayacak.

Aslan, derbiye moralli girmek istiyor

Süper Lig'de son iki haftadır sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşısında da hata yapmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar, gelecek hafta evinde oynayacağı derbisi öncesinde Malatya deplasmanını kayıpsız kapatmanın hesaplarını yapıyor.

Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek

İki takım arasında oynanacak mücadeleyi hakem yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Yiğit Arslan görev alacak. VAR'da ise olacak. bölgesi hakemi olan Arda Kardeşler, daha önce 3 kez Galatasaray'ın oynadığı resmi maçlarda görev aldı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, 2 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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