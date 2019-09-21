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Fatih Terim'den 2 isme kesik! İşte Galatasaray'ın Malatyaspor 11'i

Şampiyonlar Ligi A Grubunda Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in 2 ismi yedek kulübesine çekmesi bekleniyor. İşte Galatasaray'ın Malatyaspor 11'i...

Giriş Tarihi: 21.09.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 12:03
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Fatih Terim'den 2 isme kesik! İşte Galatasaray'ın Malatyaspor 11'i

Süper Lig'in 5. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü.

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Fatih Terim'den 2 isme kesik! İşte Galatasaray'ın Malatyaspor 11'i

Ligin 4. haftasında oynanan ve beklenenden zor geçen karşılaşmada, sarı-kırmızılılar evinde Kasımpaşa'yı Falcao'nun golüyle mağlup etmişti.

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Fatih Terim'den 2 isme kesik! İşte Galatasaray'ın Malatyaspor 11'i

Aslan, bu galibiyetle Süper Lig'de rahat bir nefes alırken, Belhanda'yı kaybetti...

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Fatih Terim'den 2 isme kesik! İşte Galatasaray'ın Malatyaspor 11'i

Kasımpaşa mücadelesinde Veysel Sarı ile girdiği mücadelede çenesinde kırıklar oluşan Faslı yıldız, bir süre takımını yalnız bırakacak.

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Fatih Terim'den 2 isme kesik! İşte Galatasaray'ın Malatyaspor 11'i

Teknik direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Brugge maçında, Belhanda yerine Seri'ye forma şansı vermişti.

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