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Fatih Terim'den 2 isme kesik! İşte Galatasaray'ın Malatyaspor 11'i
Şampiyonlar Ligi A Grubunda Club Brugge ile 0-0 berabere kalan Galatasaray Süper Lig'in 5. haftasında Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı ekipte tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in 2 ismi yedek kulübesine çekmesi bekleniyor. İşte Galatasaray'ın Malatyaspor 11'i...
Giriş Tarihi: 21.09.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 21.09.2019 12:03
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