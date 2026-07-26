26 Temmuz 2026 MURAT ÖZBOSTAN













Bir takımdan fazlası! Bazı başarılar vardır; sadece bir maçın, bir turnuvanın ya da bir kupanın hikâyesi değildir. Bir milletinortak heyecanına, ortakgururuna dönüşür. Filenin Sultanları'nın yıllardır yazdığı hikâye de tam olarak budur. Çin gibi dünyanın en disiplinli ve en güçlü voleybol ekollerinden birini mağlup ederek finale yükselen millilerimiz, yalnızca bir rakibi elemedi. Türk voleybolununartık tesadüflerle değil,istikrarla zirvede olduğunu birkez daha tüm dünyaya gösterdi. Bu galibiyetin arkasında sadece güçlü smaçlar ya da etkili servisler yoktu. Sahadaakıl vardı, sabırvardı, mücadelevardı. Her sayıda birbirine inanan, en zor anlarda bile oyundan kopmayan bir takım ruhu vardı. Rakibinbaskısınıdoğru savunmaylakıran, kritik anlardasoğukkanlılığınıkoruyan ve her top içinsonuna kadar savaşan bir ekipizledik. Filenin Sultanları yıllardır başarıya doymuyor. Avrupa'nın zirvesine çıktılar, Milletler Ligi'nde tarih yazdılar, olimpiyatlarda ülkemizi gururla temsil ettiler. Bugün ise bir kez daha final sahnesindeler. Bu başarıların hiçbiri tesadüf değil; yılların emeğinin, disiplininin ve inancının karşılığıdır. Belki de butakımın en büyük başarısı, milyonlarcaçocuğa hayal kurdurmasıdır. Bugün birçok küçük kız çocuğu, eline aldığı voleybol topuyla "Ben de bir gün Sultan olacağım" diyorsa, bunun mimarı bu büyük kadrodur.