14 Eylül 2023, Perşembe MURAT ÖZBOSTAN











Futbolcular sevmiyorsa Kuntz takımda kalamaz Kadın voleybolda yaşanan başarının ardından, Ay-Yıldızlı formayı giyen Sultanlarımız toplumun büyük sevgisini ve takdirini kazandı. Hemen ardından futbol takımımız önemli maçlara çıktı. Ermenistan'a karşı alınan beraberlik ve ardından özel maçta Japonya mağlubiyeti... Doğal olarak konu yine Kuntz ve geleceği oldu... Japonya karşılaşmasına kadar Alman teknik adam ile yola devam etmenin mantıklı bir tarafı olabilirdi. Sayın TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de istikrara işaret etmişti. Lakin bir teknik adam, takımıyla ilgili suçlayıcı ifadeler kullanıyorsa bu iş bitmiştir. Yani artık dikiş tutmaz bu ilişki! Milli futbolcular ile hocaları Kuntz arasındaki kopukluk ve güven sarsıntısı yüzünden Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmayalım. Peki ne yapalım? Bir an önce teknik adam değişimine gidelim. En sağlıklı yol bu… İki taraf da birbirine güvenmiyor.



ÇALHANOĞLU'NA 'SUS VE SAHADA KONUŞ' DEDİ!

Kuntz 'Bana sahip çıkmıyorlar' diye sitem ediyor. Haklılık payı yok mu? Var… Sahada ter döken öğrencileri, kenardaki hocasına destek vermiyor. Hakan Çalhanoğlu'nu da suçluyor, 'Sus ve sahada konuş' diyor… Hakan büyük yıldız ama sahanın dışıyla fazla ilgileniyor! Sonuçta TFF yönetimi acil olarak bir karar almalı. Abdullah Avcı, Sergen Yalçın ve Fatih Terim ismi cumadan beri medyada konuşuluyor.



BU AŞAMADA EN MANTIKLI SEÇİM FATİH TERİM OLUR!

ABDULLAH AVCI: Bu görevi yapmaya hazır, istekli... Daha önce Ay-Yıldızlı takımı çalıştırdı. Aradan geçen zamanda Trabzonspor'u şampiyon yaptı, daha büyük bir deneyim kazandı. TFF yönetimi ortak bir noktada buluşacaksa, o hoca Avcı olur. Yönetimden Avcı'nın ismi çıkar..



FATİH TERİM: Milli takımlarda en uzun süreli görev yapmış isim. Başarılı da olmuş başarısız da. Bir efsane, bir marka. Kriz yöneten hoca.. Ağırlığı var.. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin de sıcak baktığı bir hoca. Ama yönetimde karşılık bulur mu bilmem.. Bu dönem göreve getirilecek en mantıklı tercih olur.



SERGEN YALÇIN: Ay-Yıldızlı takımı çalıştırabilir mi? Çalıştırır... Daha önce bu görevi yapmadı. TFF yönetiminde adı geçmiyor. Sadece medyada yazılıyor. Çok şans tanımıyorum.



YABANCI TEKNİK DİREKTÖR RİVA GÜNDEMİNDE YOK

Bu seçeneğin masaya geleceğini düşünmüyorum. Eğer Stefan Kuntz giderse, yerine yerli bir hoca gelir. Ama yerli de yabancı da getirseniz önemli olan istikrar. Sonuçta 2 yılda bir hoca değişmiş A Milli Takım'da..



HAMİT ALTINTOP GEREĞİNİ YAPMALI

Hamit Altıntop'a gelelim... Kuntz'u bu göreve getiren isimdi. Son zamanlarda aralarının iyi olmadığı söyleniyor. Yani Alman teknik adam giderse, Altıntop muhalefet etmez. Fakat takım başarısız olursa, o da Kuntz kadar sorumlu olur. Bir operasyon yapacaksa bir an önce yapmalı. Ya da çıkıp şunu söylemeli: "Kuntz ile yola devam edeceğiz. Milli takım sorumlusu olarak sonuna kadar hocamızın yanındayım."



SONUCA GELİRSEK:

Kısa vadede bir değişim olacağını sanmıyorum. Çünkü TFF Başkanı Büyükekşi, Hırvatistan maçına Alman teknik adamın çıkacağını söyledi. Yani noktayı koydu. Zaten lig maçları başlar, her şey unutulur..