Ali Koç’un transferlerini Galatasaray yapsa ‘Florya’da petrol mü var’ derlerdi

Ali Koç'un yapmış olduğu transferleriGalatasaray yapsaydıdiyemedya manşet atardı. Sayın Koç'unpara gücüne lafımız yokSayın Koç, 'Bu ekonomikşartlarda ne kulüpler ne de TFF yaşayabilir'diyor ama taraftarındediği oyuncular için gözünü kırpmadanve yaşına bakmadan hovardacaparalar harcıyor.Şampiyon olamamakKoç'un her sezon yeni bir takımkurmasına neden oluyor. Ancak basketbolefsanesi Michael Jordan şöyleder:Sağlık her şeyin başıdır.Okan Buruk, bir baba olaraksağlığın ne kadar önemli olduğunuoğlu Ali Yiğit'in tedavisürecinde fazlasıyla yaşadı.İcardi'nin de çocuklarınınannesiArjantinli yıldız, eşinin tedavisi netleşinceyekadar desteğini verecektir. Ama sonuçta futbolhayatını da sürdürecek bir planlama yapacaktır.Ayrıca Türkiye tıp konusunda çok ileri teknolojileresahip.G.Saray'ın sponsorluğunu yapanMedicana Hastanesi de üst düzey bilgisayarladonatılmış her türlü tedaviye yanıt verecekteknolojiye sahip. İcardi, Nara istediği süreceİstanbul'da tedavi ettirebilir.Yıldızlar konusunda Tahkim Kurulu'nun dahaönce ret kararı vermesine rağmen TFF'nin tekrardanyarayı kaşımasını doğru bulmuyorum.Bu tartışma ciddi bir gerilim yaratır.Yine en kazık haftalar Galatasaray'açıktı. Kulüpler hesabını iyi yapsın sonraağlamasın.Bunu şimdiden hatırlatayım. Sonrabazı kesimlerdiye feryat ediyor. Bu sezon yarış,Galatasaray ve Fenerbahçe arasındageçmez. Trabzonspor ile Beşiktaş dabunun içinde olur.Bakambu B planı gibi duruyor. Okan hoca,Bakambu'yu çok istemişti.Bakambu geçen sezon çok verimli işlere imza attı(Olimpiakos'ta 37 maç-18 gol). Yerinde bir transfer.Ahmet İbanoğlu'nun başkanlığa getirilmesi'Her şeye evet de, rahatsız olma' anlayışının ifadesidir.Nedense TFF, MHK'nin başına kariyerli isimlerigetirmekten korkuyor. Ahmet İbanoğlu'nuaraştırdım.Üstelik Şenez Erzik dönemindeyönettiği maçtan sonra kümedüşürülmüş ve düdüğü astırılmıştı.Türkiye'nin dünyadaki en kariyerliismi Cüneyt Çakır'ın getirilmemesininbence temelindeyatıyordu.EğerTFF işler kötü giderse, İbanoğlu'nuyollamakta zorlanmaz.Hiçbir maç kağıt üstünde kazanılmıyor.Zalgiris'erahatlığıylabakmak hata olur. GeçmişteGalatasaray, kendisinden kat katgüçsüz Norveç ekibi 'Tromso olayı'nıyaşamış ve elenmişti.Beşiktaş yönetimi, ayağını yorganınagöre uzatarak transfer yapmayıyeğliyor.rakip taraftar,kendi takımlarının kariyerlerini gözdengeçirmediği gibi ısrarla transferbaskısı yapıyor. Bence Beşiktaş'ınçok iyi bir kadrosu, Türk futbolunuyakından tanıyan