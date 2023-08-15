15 Ağustos 2023, Salı MURAT ÖZBOSTAN











İmdat çekici! Atatürk Olimpiyat Stadı tribünleri boş, deplasman taraftarına bilet 750 TL! Atmosfer böyle olunca futbolcular da oyuna girmekte zorlanıyorlar. Ev sahibi takımın kararı önemli olsa da bu maç İstanbul'da başka bir statta oynayabilirdi. Karagümrük, "Küçük İtalya" modelinden vazgeçmiş ve geçen sezona göre çok daha zayıf bir kadroyla sahada.. Avrupa'da uygun adım yürüyen Beşiktaş ise rotasyon olmayan bir kadroyla sahadaydı. Ev sahibinde bir sağ açık olan Feghouli'nin orta sahanın göbeğinde, sağ bek Salih'in ise santrforda, Beşiktaş'ta ise Necip'in stoper, Onur'un ise sağ açıkta başladığını söylersek iki takımın da lige hazır kadrolarla gelmediği net anlaşılır. Geride kalan resmi maçlarda 3 Büyükler arasında en formda orta saha Beşiktaş'taydı. 4 gün önceki Bakü deplasmanı bu kadar yormuş olamaz, Salih kötü günündeydi ve ilk yarıda Kartal beklerinden yeterli hücum desteğini alamadı. Muleka'nın ezdiği pozisyonlarla gitti Beşiktaş soyunma odasına. Maç boyunca kaleye isabetli şutu olmayan Karagümrük, orta sahada iyi mücadele ediyordu ama ikinci yarının erken dakikalarında Aboubakar penaltıyı çok kötü kullanmasa erken pes ederlerdi. Kötü kullanmaktan öte gayri ciddi bir yaklaşımı vardı!. Önce Rebic ardından Amir'in oyundan alıp 4-2-4'e Semih takviyesiyle dönen Şenol Güneş, isabetli değişiklikliğiyle istediğini aldı. Sahanın yıldızı Gedson'du, top kaptı, ikili mücadelelerden galip çıktı, takımını öne taşıyan isimdi ve güzel oyununu golle süsleyip ilk 3 puanı Beşiktaş hanesine yazdırdı. Bu Gedson altın gibi adam.. Güneş'in forvetin iki kanadındaki verimsizliğe acil çare bulması gerekiyor çünkü bu ligde bu Karagümrük seviyesinde çok fazla takım yok.