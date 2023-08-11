11 Ağustos 2023, Cuma MURAT ÖZBOSTAN











Sahanın içinde kalan kazanır Süper Lig'de yeni bir sezon, yeni bir heyecan, zorlu bir yarış başlıyor... Doğrusunu söylemek gerekirse lig bittikten sonra aranın nasıl geçtiğini anlayamadık... Transfer maratonu, demeç savaşları, Milli Takım ve Avrupa maçları derken Süper Lig'in tatili bizim için başlamadan bitti. Hem zorlu hem de gergin bir maraton bizi bekliyor. Tüm kulvarlarda bine yakın maç oynanacak. Türk medyasında spor dünyasının amiral gemisi SABAH SPOR, güçlü kadrosu ve en iyi, en kaliteli yazar ekibiyle bu çok uzun maratonda yine yol haritası olacak. Yazar kadromuz o kadar güçlü ki hem sosyal medyaya hem de sitelere hayat verdik, vermeye de devam ediyoruz! Haberlerimiz kulaktan kulağa dolaşıyor... Geçen sezonlarda olduğu gibi yine en özel fotoğraflarla gündeme oturacağız, bundan şüphemiz yok. Adiliz... Kimsenin, hiçbir takımın avukatı değiliz. Bugüne kadar olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Sipariş haberlere imza atmadık!



HAKEMLER CESUR OLSUN İYİ OLAN İPİ GÖĞÜSLESİN!

Türkiye Futbol Federasyonu ve kurumlarından da adil olmalarını bekliyoruz… Hakemlerin cesur ve adil kararlar vermesini arzu ediyoruz... Başkan ve yöneticilerin spor ahlakına, fair play ruhuna uygun davranmalarını bekliyoruz. Teknik adamların sahada kalmasını umut ediyoruz! Özetle ülkemizin en coşkulu, en kalabalık ve en şahane karnavalı yine yeniden başlıyor. Biz her zaman olduğu gibi hazırız. İyi olanın kazanacağı bir sezon olsun.