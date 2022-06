Dün, dünde kaldı!

Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanı Ali Koç oldu. Toplantı sonrası hem Koç hem de eski başkan Ahmet Ağaoğlu birlikte açıklama yaptı. Buraya kadar her şey normal! Ağaoğlu zor bir dönemde göreve geldiğini, birçok sorunla uğraştığını vurguladı ve yeni TFF'den umutlu olduğunu ifade etti.Birazını hatırlayalım: 'Şu an bir kişi resmi adaydır. Fenerbahçe'nin hem bu konudaki hassasiyetini hem federasyonun Türk futbolunu Trabzonlulaştırma rahatsızlığını duyduğumuzu biliyorsunuz.Yeni bir aday bulunması ivedilikle şarttır. Hiçbir şüpheye yer olmamalıdır."Aradan 15 gün geçti. Sayın Koç, Kulüpler Birliği Başkanı olarak verdiği ilk demecinde, "TFF'nin sergilediği tavır umut verici. Eski yönetim bizi dinlemiyordu. Bunlarda o irade var. TFF ile çıtayı yukarı çıkaracağız" dedi.Çözmek için ortak irade, akıl, fikir ve güç lazım. Yeni Kulüpler Birliği Başkanı Koç, umarız bu sorunların çözüme kavuşmasına yardımcı olacak adımları atar. Artık bütün kulüplerin temsilcisi oldu.Bir noktayı daha yazmadan edemeyeceğim. Sayın Koç, 'Eski TFF bizi dinlemiyordu' diyor.Yani haklarını yemeyin. Çok fazla dinlediler, hem de herkesi.Galatasaray yönetimi, yabancılarda rakam yüksek olunca Okan Buruk'u takımın başına getirdi. Sezonu 13. kapatan, psikolojik olarak büyük bir çöküntü yaşayan, sürekli başkan ve teknik adam değiştiren, kongrelerden başını kaldıramayan bir kulüpte Buruk'un işi de hiç kolay olmayacak.Bu nedenle yönetim, Okan Buruk'un arkasında duvar olmalı. Aksi her şeyi başka bir noktaya taşır!