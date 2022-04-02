02 Nisan 2022, Cumartesi MURAT ÖZBOSTAN











İddia sahibi, iddiasını ispatlamak zorunda! Galatasaray yöneticisi Işıtan Gün, itiraf niteliğinde bir mektup yayınladı... Suçlamaları ağır. Galatasaray'ın özel bir dosyasını (Başkan Burak Elmas'ın bilgisiyle) bir bir açıkladı. Fatih Terim'in ettiği küfüre kadar yazdı. Raporun hazırlanış tarihi 2021 Haziran ayı. Burak Elmas'ın yönetime geldiği günler... Daha o günlerde Galatasaray'da bir transfer çetesi varmış. Çetenin isimleri açıklanmıyor ama iddialar önemli. Anlıyoruz ki Fatih Terim'e bu yönetimin aldığı tavır ve hocayı göndermeye yönelik eylem planı o günlerde hayata geçmiş. İddia sahibi kişi iddialarını ispatlamakla mükelleftir. Elmas, bir ay sonra olmayacak. Bu sürede belge-bilgi varsa elinizde açıklayın! Savcılığa gidin. Yoksa Işıtan Gün'ün başkan için hazırladığı özel dosyanın hiçbir hükmü yoktur. Genel Kurul'da konuşmak istememiş Sayın Gün. Kanımca büyük tepki alacağı için konuşamadı. Özetle Işıtan Gün olaylı geldi, olaylı da gidiyor.



25 MİLYAR TL BORCU KİM YAPTI!

Futbol Federasyonu için bir linç kampanyası başlatıldı. Bunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. 4 sezondur hakemlerin değişmesini isteyen bazı kulüpler, kadro dışı kalan hakemlere cansiperane bir şekilde sahip çıktılar. Hatta bu hakemlere görev verilsin istiyorlar! Siyahla beyaz gibi... Fikirleri çok çabuk değişmiş. İnsan neye inanacağına şaşırıyor. Yarın TFF yönetimi de gidince bu sefer aynı kulüpler, "Biz böyle bir şey istemedik. Bu nereden çıktı. Başarılı bir yönetim vardı" diyecekler. Yeni bir oyun kurgulanıyor! Türk futbolu kötü bir durumda ise bunun sorumlusu tabi ki TFF'dir. Ama kulüplerin de ülke futboluna ne kadar katkı verdikleri ortada. 25 milyar TL borcu TFF yapmadı sonuçta!



ZARARI YİNE TÜRK FUTBOLU GÖRÜYOR!

Fenerbahçe, Mesut Özil'i kadro dışı bıraktı ve takım iyi durumda olduğu için bu konu geniş bir yankı uyandırmadı. İşler iyi giderken böyle şeyler fazla göze batmaz. Bugün Kayserispor maçı var. Aynı saatlerde Ozan ve Mesut da Samandıra'da idman yapacak büyük ihtimalle. Maçı izlemeye vakitleri olur mu bilmem! İki oyuncunun antrenman saatleri de takıma göre ayarlandığı için kimse kimseyi görmüyor tesislerde! Cezaları büyük. Fiziki temas sıfır! Mesut'un menajeri Erkut Söğüt, "3.5 yıl anlaşma imzaladık. 6 ay Mesut bedava oynadı. Mesut hiçbir yere gitmeyecek" diyerek net bir açıklama yaptı. Fenerbahçe sessiz. Bugün İsmail Kartal illa ki bir şeyler diyecektir. Konunun tatlıya bağlanma olasılığı zayıf gibi. Avrupa'da her gün bir Mesut Özil haberi var. Onlar bizden daha ilgili! Zararı yine futbol görüyor.