01 Mart 2022, Salı MURAT ÖZBOSTAN











Bu futbol ikinciliğe yetmez Önce olumlu tarafından bakalım. Fenerbahçe bu sezon taraftarına alışık olmadığı bir duygu yaşattı ve üst üste üçüncü maçını kazandı. 9 puanı hafife almamak gerek… Oyun olarak İsmail Kartal'ın gelişiyle beraber belki büyük beklentiler oluşmuştu. Ama gerçekçi olmamız gerekirse, Fenerbahçe bir gram yol alamadı. Bunun sorumlusu İsmail Kartal değil… Çünkü Fenerbahçe'de takımın yüzde 80'i Pereira'nın gidişiyle beraber havlu atmıştı.

Son haftalara bakarsak Altay için bunu söyleyemeyiz tabii. Kasımpaşa'nın bulduğu en az 8 tane ciddi pozisyon var, yedisini çıkardı... Fenerbahçe'nin kazanmasındaki birinci unsur kaleci Altay'dı.. Artık son 11 haftaya girildi. Ciddi derecede sarı-lacivertli ekibin ikincilik için şansı var. Fakat bu futbol buna yetmez… Lider Trabzonspor'a karşı ise hiç yetmez! Bir yandan da şunu düşünüyorum; takımın başındaki hoca ne yaparsa yapsın sezon sonunda gidecek, oyuncuların bir kısmı da devam etmeyecek. Yani F.Bahçe'den, kalan 11 haftada iyi oyun beklemiyorum. Gelecek sezonlar için sarı-lacivertli takımın ışığı Arda Güler olabilir. Avrupa'da Slavia Prag maçında kısa süredeki resitaliyle 11'deki yerini hak etmişti. Daha fazla süreye, oynamaya, pişmeye, zorlu denizlerde yüzmeye ihtiyacı var. Kötü olan İrfan Can dururken, Arda'nın kenara daha erken gelmesi hataydı.