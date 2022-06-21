21 Haziran 2022, Salı MURAT ÖZBOSTAN











Limit aşılırsa ceza alırlar mı? Kulüplerin en temel sorunu yaptıkları harcamalar nedeniyle borçları iken yeni TFF Yönetim Kurulu, Takım Harcama Limitleri'nde takımların elini bir hayli rahatlattı ve limitlerdeki sapma oranı yüzde 25'te 40'a çıktı (harcama limiti sapma oranı yüzde 15 idi geçen sezon). Bu özetle şu demek: Daha çok transfer yapabilirsiniz.. Para harcayabilirsiniz. Yeni Spor Yasası ise şöyle diyor: "Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, bir bütçe yılında önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar borçlanabilir."

Ortada tezat bir durum var sanki! Sapma oranlarının yüzde 40'a çıkmasını Kulüpler Birliği istiyordu. Yeni TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hem yabancı futbolcu (8+3 devam edecek sahada) kararıyla hem harcama limitlerinin payını artırarak açıkçası büyük bir jest yapmış oldu.. Peki bu jest karşısında bu limitler aşılırsa özellikle büyük takımlara ceza verilebilecek mi? İşte burası hep bir tartışma konusu! Limit aşılırsa cezalar neydi bir hatırlayalım sırasıyla: 1- İhtar.. 2- Kadro kısıtlaması.. 3- Transfer edilen oyunculara lisans verilmemesi.. 4- Puan silme. Bol transferli bir dönem daha bizi bekliyor.. Türk futbolu için hayırlı olsun..