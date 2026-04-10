İhtimaller!

Fenerbahçe'nin kolayca kaybettiği puanların sezon sonunda kaç puan ettiğini hatırlatmaktan bizler bıktık ama onlar bıkmadı. Tüm bilgiler arşivde. Tüm kayıplar puan cetvelinde. Galatasaray'ın Trabzon'da yenilmesinin getirdiği umudu bile Beşiktaş maçında zoraki olarak ayakta tutan bir takımda ne bir ruh ayaklanması gördük ne örnek gösterilen bir mücadele biçimi. O zaman şunu söylemek gerekiyor; "istemediğiniz bir şeyi kimse size vermez!" Ya da daha açık konuşalım; "olmayacak maçlarda puan kaybederken durarak saklananlar bazen koşsa da yetişemez!"



Ara transferde bu takımı santrforsuz bırakan çok bilmişlerin verecekleri hesap sezon sonuna bırakılmış olabilir. Ama sezon sonu aynı filmi izlersek, birileri arkasından teneke çalınarak gönderilecektir. Buna başkan da dahildir teknik direktör ve bazı futbolcular da! Galatasaray'ın Göztepe galibiyeti, Fenerbahçe'nin hayallerine sekte vuran bir maçtı. Her şeye rağmen lig bitmeden mühür basılmaz. Şimdi liderliğe çıkış izni almanın tek yolu var. Galatasaray'ın şifresini kendileri kırmak zorundalar. Bunun için de öncelikle Galatasaray'ın puan kaybı gerekiyor ve Fenerbahçe'nin de hiç kaybetmemesi. Galatasaray'ın oynadığı futbol puan kaybına müsait görünüyor olabilir ama Fenerbahçe'de sadakat küflenmişse ve futbolcu beyler ideallerinden emekli olduysa yapacak bir şey yok.



Galatasaray adına; Trabzonspor maçında kaybedilen 3 puan sonrası; "liderlik koltuğu tekliyorsa, belki yeni sahibini bekliyordur" diye düşünenler de vardı. Liderlikte takip edilme hissinin getirdiği tedirginliği elbette yok sayamayız ama istediklerinde çok olan bir takım gerçeğini de yok sayamayız. Galatasaray bu eleştirilere ve düşüncelere Göztepe maçının özellikle ilk yarısında reaksiyon gösterdi. Geceyi yaşayan ve kazanmak isteyen bir takım duruşu. Ama ikinci yarıda 15 dakikalık bir bölüm var ki, Göztepe biraz becerikli olsa her şey tersine dönebilirdi. Her şeye rağmen güçlü bir rakip karşısında kazanmanın tebrik edilecek yanı da çok. Bu galibiyetin öznesi; düşünce gücü! 4 puan farklı emanete sahip çıkmanın da göstergesi.



Sadece iki takım üzerine yoğunlaşan üst kat yorumlarında Trabzonspor'u da bu mücadelenin içinde göreceğimiz kesin. Yaralı arkadaşını sırtında taşıyan diğer yaralı asker ruhu en çok Trabzon'da mevcut. Öyle büyük paralar harcayarak cilalı transferlerle büyük laflar etmediler. Eldeki kadrodan en iyi biçimde yararlanmanın sihrini gösterdiler.



Onlarınki küçük bir tekneyle okyanusa açılmak gibi. Kürekleri yürekten çekiyorlar. O yüzden bu noktaya gelmeleri şampiyonlukla eşdeğer. Trabzonspor'un psikolojik olarak diğerlerinden rahat olduğunu düşünüyorum. Ummadık puanlar da kaybedebilirler, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın kendi arasında yapacağı maçın kendilerine avantaj ihtimalini de bulabilirler. Diğerleri kusuruma bakmasın, ben bu takımı şimdiden alkışlıyorum. Şampiyon gibi!



İnsan kalitesine zerre kadar değer verilmeyen bir ülkede, sezon sonu manzaralarının ne hal alacağını tahmin etmek zor değil. Asil futbolcular devri kapandı. Kendisine sinek bile dokunsa 8 takla atanların, utanmadan sahtekarlığa yatanların ve haram kazanca el uzatanların tiyatrosuna "erkek oyunu" deniyorsa erkeklik öldü abiler! Erkeklik parayı bulduktan sonra öldü. O yüzden bir tane karanfilli cümle kurmamış adamların ağzının içine düşenler, biraz Sadri Alışık filmi izlesin. Ne çok şeyi kaybettiklerini daha iyi anlarlar!