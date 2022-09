19 Eylül 2022, Pazartesi AHMET ÇAKAR











Göçek adeta ders verdi Fenerbahçe gol oldu, Alanyaspor'a yağdı. Tuhaf olan şu; her maç değişik kadroyla çıksalar da müthiş iyi oynuyorlar. Alanyaspor'u darmadağın ettiler. Tuhaf bir rekabet yaratan hocaları var. Crespo her zaman için Fenerbahçe'nin banko oyuncusu. Basıyor alıyor, rakibi bozuyor, gol atıyor, attırıyor, her şeyi yapıyor. Fakat bir eleştirim var; maç bitmiş, Arda Güler'i biraz daha fazla oynat be Jesus ne olur ki! Taraftarlar bağırdı, çağırdı da oyuna zorla soktular. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz, F.Bahçe şampiyonluğun en büyük favorisi durumuna geldi. Zira hangi 11 ile çıkarlarsa çıksınlar, kim oynarsa oynasın coşku üst boyutta. Belki de fizik gücü olarak Türkiye'nin en iyi takımı ve dün gece "Büyük takımlar haftada en az iki maç yapar" diyen Jesus, F.Bahçe'nin büyük bir takım olduğunu gösterdi. Maçın hakemi Hüseyin Göçek'i çok iyi buldum. Üstelik aylardır büyük takım maçı da yönetmiyordu. Hüseyin Göçek sadece doğru kararlar vermedi, vücut diliyle de sahada hakemlik dersi verdi.



HAKEM KARARLARI DOĞRU

Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan kritik pozisyonlarda doğru kararlar verdi

Trabzonspor 2-0 mağlup duruma düştüğü maçı biraz da şansıyla kazandı. Düşünebiliyor musunuz, ilk 10 dakikada Trabzon 2-0 mağlup. Ama ardından mükemmel oynamaya başladılar. Adeta tek kale ve önce Trezeguet, arkasından da Bakasetas ile beraberliği buldular. Fakat ikinci yarı ne hikmetse Trabzonspor durdu. Ne top kazanabildi ne de baskı uygulayabildi. Maç böyle bitti bitiyor derken, +7'de Bartra'nın golü geldi. Bu gol çok tartışılır ama görüşüm o ki Maxi Gomez rakibini itiyor gibi gözükse de Gomez'i iten bir Gaziantepli oyuncu var. İlk yarıda da Trabzonspor'un kazandığı penaltı doğru karar. Her ne kadar top vücuttan sekse de Gazianteplinin açık olan kolu ile temas ediyor. Buna karşılık yerden sekip Trezeguet'nin kapalı koluna çarpan top ise penaltı değil, burada da karar doğru.