04 Eylül 2022, Pazar AHMET ÇAKAR











Palabıyık mükemmeldi Fenerbahçe için dün gece çok güzel bir gece oldu... Konya mağlubiyetinden sonra çok eleştirilen sarı-lacivertliler, farklı bir kadro ile sahaya çıktı ama oyunun her bölümünde etkili ve rakibi boğan tarzda bir futbol ortaya koydu. İlk 35 dakika, yani gole kadar Kayserispor bırakın pas yapmayı, kafasını bile kaldıramadı. Sürekli top Fenerbahçe'deydi. Derhal toplar kapıldı. Önce Crespo kaçırdı ama Arao'nun ceza alanına mükemmel pasıyla Pedro çok iyi bir gol attı. Pedro'nun koşusu, topu baldırı ile kontrol edişi ve hemen ayak üstü ile vuruşu kalite işi. Tıpkı ikinci yarının hemen başında King'in attığı gol gibi. Topu alışı, ikinci oyuncudan sıyrılışı, yerden sert ve uzak köşeye şutu, pek tabii ki kalite göstergesi. Koskoca maçta inanın bir pozisyon dışında kaleci Altay oynamasa da olurdu. Herhalde Fenerbahçe ceza sahasına rakibin en az top getirdiği maçlardan biri dün geceki maçtır. Altay'a bir kez iş düştü. Arka arkaya iki şutu, hele ikincisini direk dibinden kurtarması yine kalite olayı. Kayserispor, uzun zamandır bir İstanbul deplasmanında bu kadar silik ve etkisizdi. Pek tabii bunda Fenerbahçe'nin presi ve alan daraltmasının da büyük etkisi var. Fenerbahçe'de sular duruldu. Batshuayi de geldi, zaten Valencia ve Serdar Dursun da var. Sarı-lacivertlilerin sıkıntısı bence gol atması değil, kolay ve acemice goller yemesiydi. Ama dün gece sadece attılar. Oyuncular iyi niyetli oynayınca hakemin de işi kolaylaşıyor. Ali Palabıyık mükemmel bir maç yönetti. Çıkardığı kartlar ve faul kararları yerinde, sakin ve oyunculara yaklaşımı kusursuzdu.