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Andorra 1-2 Malta (MAÇ ÖZETİ)
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Andorra 1-2 Malta (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonu D Grubu 1. Grup ilk maçında Malta, deplasmanda Andorra'yı 2-1 mağlup etti. İşte maçın özeti...

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