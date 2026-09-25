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Lihtenştayn 0-2 Litvanya (MAÇ ÖZETİ)
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Lihtenştayn 0-2 Litvanya (MAÇ ÖZETİ)

UEFA Uluslar Ligi D Ligi 2. Grup'ta Litvanya, deplasmanda Lihtenştayn'ı 2-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. İşte maçın özeti...

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