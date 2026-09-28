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Almanya 0-1 Yunanistan | MAÇ ÖZETİ
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Almanya 0-1 Yunanistan | MAÇ ÖZETİ

UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta Yunanistan, deplasmanda Almanya'yı 1-0 mağlup etti. İşte maçın özeti...

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GOL | Almanya 0-1 Yunanistan

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