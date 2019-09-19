19 Eylül 2019, Perşembe

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Başakşehir'in zor sınavı

Medipol Başakşehir, Avrupa serüvenine zorlu bir deplasmanda başlıyor. Turuncu lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Serie A ekibi Roma ile karşılaşacak. Başakşehir'de sakatlığı bulunan Martin ​Skrtel, Roma karşısında görev yapamayacak. Gökhan İnler ve Kerim Frei da UEFA listesinde yer almadığı için kadroda bulunmuyor.
19.09.2019

Ligde geride kalan sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma hakkı elde eden turuncu-lacivertliler, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla eşleşmişti. Rakibine sahasında 1-0, deplasmanda ise 2-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek zorunda kalmıştı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda saat 22'de başlayacak Roma-Medipol Başakşehir MÜCADELESİNİ İspanyol Xavier Estrada Fernandez yönetecek.

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