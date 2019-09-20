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Başakşehir Roma'da kayıp

Medipol Başakşehir Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Roma'ya 4-0 mağlup oldu.
20.09.2019

Medipol Başakşehir Roma'dan hüsranla döndü.

Turuncu lacivertli ekip Caiçara'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.

Maçın ikinci yarısında Dzeko, Zaniolo ve Kluivert'in gollerine engel olamayan Başakşehir, karşılaşmayı 4-0 kaybetti.

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