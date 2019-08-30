30 Ağustos 2019, Cuma

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Avrupa Ligi'nde kura heyecanı yaşandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.
30.08.2019

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