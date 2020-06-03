03 Haziran 2020, Çarşamba

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Zeki Uzundurukan: UEFA kendisiyle çelişiyor

UEFA, Finansal Fair Play (FFP) kuralları çerçevesinde yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Trabzonspor'un bir yıl Avrupa kupalarından men edildiğini açıklamasından sonra Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan değerlendirmelerde bulundu.
03.06.2020
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