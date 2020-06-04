Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Bu karar CAS'tan geri dönecektir

UEFA, finansal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Trabzonspor'un Avrupa'dan 1 yıl men edildiğini açıklayarak flaş bir karara imza atmıştı. Bu karar sonrası açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bu karar CAS'tan geri dönecektir" ifadelerini kullandı.

ABONE OL