Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor dimdik ayaktadır

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa açıklamalarda bulundu. Son günlerde yapılan algı operasyonlarına dikkat çeken bordo-mavili kulübün başkanı Ağaoğlu, "Trabzonspor dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı. Fırtına'nın kaptanı Sosa ise, "Burada çok mutluyum" dedi.

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